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        Haberler Spor Diğer İşte en çok kazanan sporcular! - Futbol Haberleri

        İşte en çok kazanan sporcular!

        Dünyanın önde gelen ekonomi ve iş dünyası dergilerinden Forbes, 2025 yılı itibarıyla en çok kazanan sporcuları açıkladı. Listenin zirvesindeki isim, 2. sırada yer alan sporcuya 119 milyon Dolar fark attı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 22:17 Güncelleme: 16.05.2025 - 22:17
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        1

        Ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı.

        2

        10- KEVIN DURANT

        101.4 milyon Dolar

        3

        9- SHOHEI OHTANI

        102.5 milyon Dolar

        4

        8- KARIM BENZEMA

        104 milyon Dolar

        5

        7- JUAN SOTO

        114 milyon Dolar

        6

        6- LEBRON JAMES

        133.8 milyon Dolar

        7

        5- LIONEL MESSI

        135 milyon Dolar

        8

        4- DAK PRESCOTT

        137 milyon Dolar

        9

        3- TYSON FURY

        146 milyon Dolar

        10

        2- STEPHEN CURRY

        156 milyon Dolar

        11

        1- CRISTIANO RONALDO

        275 milyon Dolar

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