Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şanlıurfa'da acil serviste bıçaklı kavga kamerada : 5 yaralı

        Şanlıurfa'da acil serviste bıçaklı kavga kamerada : 5 yaralı

        Şanlıurfa'da, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede karşılaşan yaralı yakınları arasında acil serviste ikinci kez çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi daha yaralandı. 5 kişinin yaralandığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 22:41 Güncelleme: 31.01.2025 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Acil serviste bıçaklı kavga
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Eyyübiye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Olayda 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

        ACİL SERVİSTE İKİNCİ KEZ KAVGA ÇIKTI

        Kavgada yaralanan 3 kişinin yakınları, olaydan haberdar olunca hastaneye akın etti. Acil serviste karşılaşan yaralı yakınları arasında yaşanan sözlü tartışma, bu kez acil serviste bıçak ve yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 2 kişi bıçakla yaralanırken, tedavi için hastanede bulunan hasta ve yakınları panik ve korku yaşadı. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, her iki olayda yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Hastane acil servisi girişinde güvenlik önlemleri artırıldı.

        Bu arada acil serviste yaşanan tartışma ve ardından çıkan kavga anları cep telefonu ile kayda alındı. Hasta yakınlarının kaydettiği cep telefonu görüntülerinde tarafların uzun süre birbirine saldırdığı anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #acil servis bıçaklı kavga
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
        Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kaza geliyorum demez!
        Kaza geliyorum demez!
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik