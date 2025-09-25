Şanlıurfa'da bin 984 ürün imha edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, ilçe genelindeki kuruyemişçiler, marketler ve çeşitli gıda işletmeleri kontrol edildi.

Denetimlerde, hijyen kuralları, ürünlerin saklama koşulları ve son tüketim tarihleri incelendi. Uygun şartlarda muhafaza edilmediği belirlenen 98 kilo 850 gram kuruyemişe el konulurken, ilgili işletmeye 21 bin lira idari para cezası uygulandı.

Farklı iş yerlerinde yapılan kontrollerde ise son kullanma tarihi geçmiş toplam bin 984 ürüne el konuldu. Ürünler, Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.