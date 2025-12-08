Habertürk
        Şanlıurfa'da bir kadın yemek hazırlarken akıma kapıldı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da bir kadın yemek hazırlarken akıma kapıldı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Fehime Fırat'ın, evde yemek hazırlığı yaparken elektrik akımına kapılıp yaralandığı öne sürüldü. Akıma kapılan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:06
        Yemek hazırlarken akıma kapıldı
        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, evde yemek hazırlığı yaparken elektrik akımına kapılıp yaralandığı öne sürülen Fehime Fırat (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        YEMEK YAPARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; evde yemek hazırlığı yapan Fehime Fırat, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Durumu fark eden yakınları, yaralanan Fırat’ı, Suruç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Fırat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Fehime Fırat’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

