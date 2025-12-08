Şanlıurfa'da bir kadın yemek hazırlarken akıma kapıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, evde yemek hazırlığı yaparken elektrik akımına kapılıp yaralandığı öne sürülen Fehime Fırat (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YEMEK YAPARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; evde yemek hazırlığı yapan Fehime Fırat, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu fark eden yakınları, yaralanan Fırat’ı, Suruç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Fırat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Fehime Fırat’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.