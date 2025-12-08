Şanlıurfa'da bir kadın yemek hazırlarken akıma kapıldı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Fehime Fırat'ın, evde yemek hazırlığı yaparken elektrik akımına kapılıp yaralandığı öne sürüldü. Akıma kapılan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, evde yemek hazırlığı yaparken elektrik akımına kapılıp yaralandığı öne sürülen Fehime Fırat (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
YEMEK YAPARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; evde yemek hazırlığı yapan Fehime Fırat, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Durumu fark eden yakınları, yaralanan Fırat’ı, Suruç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Fırat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Fehime Fırat’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.