Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Şanlıurfa'da bulunan Roma dönemine ait columbariumlar kayıt altına alınıyor

        Şanlıurfa'da bulunan Roma dönemine ait columbariumlar kayıt altına alınıyor

        Şanlıurfa'nın Haliliye ve Bozova ilçelerindeki​​​​​​​ Roma dönemine ait columbariumlar envantere kaydediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 09:19 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kayıt altına alınıyor
        ABONE OL

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haliliye ve Bozova ilçelerinde columbariumların (Ölülerin küllerinin konulduğu kapların yerleştirildiği yer altı yapıları. Terim Latince columba, güvercin türemiştir) yer aldığını belirtti.

        Kültür Envanteri Projesi kapsamındaki columbariumların Roma dönemine ait olduğunu bildiren Şıldak, söz konusu eserlerin Anadolu'da az sayıda örneği bulunduğunu ifade etti.

        Columbariumların yer altı yapısı olduğunu aktaran Şıldak, bu yapılarda ölülerin küllerini saklamak için kullanılan kapların yerleştirildiği nişlerin bulunduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Roma dönemine ait columbariumlar
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Husiler: ABD'nin uçak gemisini vurduk
        Husiler: ABD'nin uçak gemisini vurduk
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu
        Kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!