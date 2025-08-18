Şanlıurfa'da can pazarı! 2 kişi öldü!
Şanlıurfa'da korkunç bir kaza meydana geldi. Bir aracın devrildiği ve can pazarının yaşandığı olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.