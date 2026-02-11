Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şanlıurfa'da denetimlerde ele geçirilen 5 ton bozuk ürün imha edildi

        Şanlıurfa'da denetimlerde ele geçirilen 5 ton bozuk ürün imha edildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde ele geçirilen yaklaşık 5 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 18:45 Güncelleme: 11.02.2026 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denetimlerde ele geçirilen 5 ton bozuk ürün imha edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin kontrollerin yanı sıra yaklaşan ramazan ayı öncesinde denetimlerini artırdı. Son dönemde gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli işletmelerde tespit edilen yaklaşık 5 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürüne el konuldu.

        Toplanan ürünler, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

        Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, gazetecilere, denetimlerin halk sağlığını korumaya yönelik sürdürüldüğünü belirtti.

        Denetimlerde titiz davrandıklarını ifade eden Kızılkeçi, halk sağlığını tehdit eden ürünlere izin vermeyeceklerini kaydetti.

        Ramazan ayı öncesinde özellikle vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı işletmelere yönelik kontrolleri sıklaştırdıklarını aktaran Kızılkeçi, vatandaşların alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

        Kızılkeçi, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların Zabıta Müdürlüğüne bildirimde bulunmalarının önem taşıdığını sözlerine ekledi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 11 Şubat 2026 (Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Değişim)

        Cumhurbaşkanlığı kabinesinde değişim. Trump: 2. Donanma yolda olabilir. Maxwell soruları cevaplamayı reddetti. ABD'nin Küba baskısı krizi büyüttü. Teröristler Ayn-El Arab'ı terkediyor. Suriye ordusu Haseke'den çekiliyor. Kanada'da okula silahlı saldırı. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

        #HABER
        #Şanlıurfa
        #şanlıurfa haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de