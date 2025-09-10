Şanlıurfa'da hükümet konağında yangın!
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Hükümet Konağı'nda yangın çıktı. 3.katta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü
Fotoğraf: AA
AA'da yer alan habere göre ilçede Hükümet Konağı'nın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Fotoğraf: AA
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Fotoğraf: İHA
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında, Hükümet Konağı'nda hasar oluştu.