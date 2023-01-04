Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Erkek arkadaşını öldürdü!

Şanlıurfa'da olay, dün sabah Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Veysi Doğan, kız arkadaşı Berivan Yücetepe ile barışmak için ortak arkadaşları olan Mehmet O.'nun da bulunduğu otomobilde buluştu.