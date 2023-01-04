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Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Erkek arkadaşını öldürdü! - Güncel haberler
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Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Erkek arkadaşını öldürdü!

Şanlıurfa'da sokakta bıçaklanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Veysi Doğan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden kız arkadaşı Berivan Yücetepe tutuklandı, arkadaşı Mehmet O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Erkek arkadaşını öldürdü! - Güncel haberler
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DHA

Şanlıurfa'da olay, dün sabah Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Veysi Doğan, kız arkadaşı Berivan Yücetepe ile barışmak için ortak arkadaşları olan Mehmet O.'nun da bulunduğu otomobilde buluştu.

ARAÇTAN İNDİ BIÇAKLANDI

DHA'da yer alan habere göre otomobilde konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Otomobilde başlayan arbedede Mehmet Veysi Doğan, araçtan indikten sonra kız arkadaşı Berivan Yücetepe tarafından bıçaklandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Berivan Yücetepe ile Mehmet O.'yu yakaladı.

'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berivan Yücetepe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Mehmet O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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