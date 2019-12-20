AA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul binası, valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde yenilenerek hizmete açıldı.

Okula kavuşarak büyük mutluluk yaşayan öğrencilerin yüzü, Vali Abdullah Erin'in İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün mobil sinema tırını okula göndermesiyle ikinci kez güldü.

Kısa sürede kurulumu yapılan mobil sinema tırında, 110 öğrenci, iki seans halinde Selahaddin Eyyübi ve Tarzan çizgi filmlerini izleme keyfi yaşadı.

Sinema gösteriminin ardından öğrencilere çikolata ikramı da yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Abdullah Erin, savaş ve benzeri durumlardan en fazla çocukların etkilendiğini belirtti.

Çocukların yaşayabileceği muhtemel travmaların tüm hayatlarını etkileyebileceğini vurgulayan Erin, şunları kaydetti:

"Suriye’de savaş ve işgalin ortasında kalarak uzun süre eğitim öğretim imkanından mahrum olan bu masum çocuklar, Türkiye'den gelecek desteğe muhtaç durumdalardı. Bir yandan devletimizin imkanlarıyla Tel Abyad ve Rasulayn’da hayatın normale dönmesi için gerekli her türlü çalışmayı sürdürürken, diğer yandan da yaşadıkları topraklarda mutlu olmayı en fazla hak eden çocuklar için çaba sarf ediyoruz. Okullarını yeniliyoruz, giyim ve gıda ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde temelden çatıya yenilenerek hizmete sunulan Nukra Köyü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine bugün de sinema keyfi yaşatmak istedik. Çünkü, çocukların mutlu olmadığı bir dünyada diğer her şey anlamsız kalır."