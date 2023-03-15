Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da okullar yarın 16 Mart açık mı? Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar yarın açık mı?

Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi, deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan bu iki kentte yeni tahribatlara yol açtı. Can kaybı ve kayıpların yaşandığı felaket sonrası Şanlıurfa ve Adıyaman'da eğitime ara verilip verilmediği merak ediliyor. İşte konuyla ilgili Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan gelen açıklama...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Şanlıurfa'da okullar yarın 16 Mart açık mı? Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar yarın açık mı?

    Şanlıurfa ve Adıyman bastıran sağnak yağış sonrası sele teslim oldu. Deprem felaketinin yaraları henüz sarılmamışken yaşnan felaket özellikle Şanlıurfa'da büyük hasara yol açtı. Birçok kişi sele kapılırken ilk belirlemelere göre Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı 11 kişi hayatını kaybetti.

    Peki, Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar yarın açık mı? Tatil açıklaması geldi mi? İşte Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan konuyla ilgili gelen açıklama...

     
  • Şanlıurfa'da okullar yarın 16 Mart açık mı? Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar yarın açık mı?

    ŞANLIURFA 'DA OKULLAR YARIN AÇIK MI?

    Yaşanan sel felaketi nedeniyle Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Twitter hesabından yaptığı açıklamayla il genelinde okulların 15 Mart Çarşamba günü tatil ediliğini duyurdu. Ancak 16 Mart Perşembe günüyle ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

    İşte Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması:

    İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir.

    Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.

     
  • Şanlıurfa'da okullar yarın 16 Mart açık mı? Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar yarın açık mı?

    ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR AÇIK MI?,

    Adıyaman'da yarın okullar kapalı. Deprem felaketi nedeniyle il genelinde okulların açılışının 31 Mart tarihine kadar ertelenmesi nedeniyle bugün il genelinde okullar kapalıydı.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.