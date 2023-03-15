Şanlıurfa ve Adıyman bastıran sağnak yağış sonrası sele teslim oldu. Deprem felaketinin yaraları henüz sarılmamışken yaşnan felaket özellikle Şanlıurfa'da büyük hasara yol açtı. Birçok kişi sele kapılırken ilk belirlemelere göre Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı 11 kişi hayatını kaybetti.

Peki, Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar yarın açık mı? Tatil açıklaması geldi mi? İşte Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan konuyla ilgili gelen açıklama...