Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.Ç. yönetimindeki otomobil, Asya Mahallesi çevre yolu üzerinde Sabiha Küçükkoç'a (36) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Küçükkoç'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.