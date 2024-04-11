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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 04:40 Güncelleme: 11.04.2024 - 04:40
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Evren Sanayi Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Fadıl Korkmaz'a (38) Ö.S. idaresindeki otomobil çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

        Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. AA'nın haberine göre; ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde Korkmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Korkmaz’ın cenazesi, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri yaptıkları araştırmada kaçan sürücüyü Akçakele ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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