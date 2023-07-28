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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 19:38
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        Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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        İbrahim Halil Yüksekyayla'nın (30) kullandığı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 12'nci kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki Saadet (53), Kamile (70), Sultan (19) ve Yakup Yüksekyayla (8) yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Yakup Yüksekyayla, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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