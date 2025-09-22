Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Giriş: 22.09.2025 - 20:07 Güncelleme: 22.09.2025 - 20:07
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Karaköprü kırsalında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Fotoğraf: AA
