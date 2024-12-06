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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da yıkım gerginliği | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da TİGEM alanındaki yıkımda gerginlik

        Şanlıurfa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) sınırları içinde yer alan kaçak yapıların yıkımı nedeniyle aileler ile jandarma arasında kısa süreli gerginlik yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 19:21 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:21
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        Şanlıurfa'da yıkım gerginliği
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Yukarıkarataş Mahallesi'ndeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisinde kaçak yapılaşma olduğu gerekçesiyle alınan karar doğrultusunda 4 evin yıkımı için ekipler harekete geçti.

        Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgeye iş makineleri sevk edildi.

        Ev sahipleri, yıkımı durdurmak için ekiplere direndi.

        Zaman zaman gerginliğin yaşandığı olayda, jandarma ekipleri, ev sahiplerini bölgeden uzaklaştırdı. Ardından iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımı yapıldı.

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        #yerel haberler
        #Şanlıurfa Haberleri
        #Ceylanpınar İlçesi
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