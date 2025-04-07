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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: 10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, üç gün önce ineğin tepmesi sonucu yaralanan 10 yaşındaki Berfin Günaşan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Güneşan'ın cenazesi ailesine teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:15 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:15
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        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
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        Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, 4 Nisan'da Haliliye ilçesi kırsal Sendebelen Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Berfin Güneşan, ahırda ineğin tepmesi sonucu yaralandı.

        3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        AA'daki habere göre Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güneşan, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        CENAZESİ AİLESİNE VERİLDİ

        Yapılan otopsinin ardından Güneşan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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