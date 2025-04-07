10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, üç gün önce ineğin tepmesi sonucu yaralanan 10 yaşındaki Berfin Günaşan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Güneşan'ın cenazesi ailesine teslim edildi
Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, 4 Nisan'da Haliliye ilçesi kırsal Sendebelen Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Berfin Güneşan, ahırda ineğin tepmesi sonucu yaralandı.
3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
AA'daki habere göre Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güneşan, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
CENAZESİ AİLESİNE VERİLDİ
Yapılan otopsinin ardından Güneşan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.