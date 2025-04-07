Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Kanlı arazi! Baba öldü, oğlu yaralandı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kanlı arazi! Baba öldü, oğlu yaralandı!

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, amca çocukları arasında çıkan arazi kavgasında baba Enver Karataş hayatını kaybederken, oğlu da yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:44 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanlı arazi! Baba öldü, oğlu yaralandı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı kırsal Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları arasında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan gerginlik, yeniden alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

        BABA HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'da yer alan habere göre çıkan kavgada ağır yaralanan Enver Karataş, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        OĞLU TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Olayda yaralanan Karataş’ın oğlu ise tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar
        ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Kendisini yaralayan kişiyi takip edip 1 yıl sonra öldürdü!
        Kendisini yaralayan kişiyi takip edip 1 yıl sonra öldürdü!
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Kış geri geldi! Marmara'da kaydedildi!
        Kış geri geldi! Marmara'da kaydedildi!
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?