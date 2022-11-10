Cihan'ın öldüğü silahlı kavgada yaralanan kuzeni de kurtarılamadı (2)

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YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Şanlıurfa´nın Suruç ilçesinde Şimşek ve Altay aileleri arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Cihan ve Mehmet Kayhan isimli kuzenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İki kuzenin cenazesi, Suruç'a bağlı Ziyaret Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2022-11-10 19:37:46



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