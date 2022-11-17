Şanlıurfa´da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Mehmet Akar yönetimindeki 33 F 5967 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Bahri Bayram´ın kullandığı 06 AS 3824 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler dahil 8 kişi, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-11-17 16:29:58
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