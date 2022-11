Komiser yardımcısının şehit edilmesinde yer temin eden terörist etkisiz hale getirildi

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, PKK'lılarla çıkan çatışmada komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) şehit edilmesine ilişkin teröristlere yer temin ettiği belirlenen firari Nuri Çiftçi'nin (64) 'Pençe-Kılıç' hava harekatında etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi'nde, 18 Mayıs 2019'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit oldu, polis memurları Mahmut Aykal ile Ramazan Kaya da yaralandı. Çatışmada ayrıca 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Çatışmanın ardından gözaltına alınan 8 kişi de tutuklandı. Şükrü Can Kayadibi'nin şehit edilmesine ilişkin teröristlere yardım ettiği ve yer temin ettiği tespit edilerek aranan Nuri Çiftçi'nin, Suriye'nin Ayn el-Arab kentinde saklandığı belirlenmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen 'Pençe-Kılıç' hava harekatında, Çiftçi'nin de etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Çiftçi'nin, Ayn el-Arab kentinde F-16 savaş uçaklarıyla imha edilen askeri karargahta etkisiz hale getirildiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-11-21 15:52:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.