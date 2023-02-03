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Konvoyda araçlarıyla zikzak yapıp, ateş açanlara 9 bin TL ceza

DHA

Konvoyda araçlarıyla zikzak yapıp, ateş açanlara 9 bin TL ceza


Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, konvoya katıldıkları araçlarıyla zikzak yaparak ilerlerken, camlardan da silahla havaya ateş açan kişilere toplam 9 bin 515 lira ceza kesildi.
Organize sanayi sitesi yakınlarında, konvoydaki sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücülerin, araçlarıyla sağa sola manevra yaparak ilerlediği, camlardan sarkarak silahla havaya ateş açtığı anlar yer aldı. Polis, sosyal medyaya da yansıyan görüntüler üzerine harekete geçti. Trafiği tehlikeliye soktuğu tespit edilen konvoydaki kişilere toplam 9 bin 515 lira ceza uygulandı. 
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Önce zikzak, sonra ah vahlar. Hem trafik güvenliğini hem de kendi canlarını tehlikeye atan bu şahıslar hakkında 9 bin 515 Türk lirası trafik cezası ve gerekli adli, idari işlemler yapılmıştır. Unutmayalım, bu yolda hep birlikteyiz" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-02-03 14:06:34

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