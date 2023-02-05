Karın ağırlığıyla çöken çatının altında kalan 47 araç zarar gördü

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde kar yağışının etkili olduğu galericiler sitesinde karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü. Çöken çatının altında kalan 47 araçta maddi hasar oluştu.

Ayvanat Mahallesinde bulunan galericiler sitesinin çatısı üzerine biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çöken çatı sitedeki 15 iş yeri ile bu iş yerlerinin önünde park halinde bulunan 47 araçta hasara yol açtı. Olayı duyan işyeri ve araç sahipleri siteye gelerek incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2023-02-05 21:50:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.