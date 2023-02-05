Karın ağırlığıyla çöken çatının altında kalan 47 araç zarar gördü

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde kar yağışının etkili olduğu galericiler sitesinde karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü. Çöken çatının altında kalan 47 araçta maddi hasar oluştu.
Ayvanat Mahallesinde bulunan galericiler sitesinin çatısı üzerine biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çöken çatı sitedeki 15 iş yeri ile bu iş yerlerinin önünde park halinde bulunan 47 araçta hasara yol açtı. Olayı duyan işyeri ve araç sahipleri siteye gelerek incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2023-02-05 21:50:22
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