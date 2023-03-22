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'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SU İÇEBİLİRSİNİZ'

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi ardından içme sularına çamurun karışması sonucu kentte 40 saat uygulanan su kesintisinin ardından, içme suyu raporları normale döndü. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, selden etkilenen kentte şebeke suyunun tekrar içilebileceğini bildirdi. Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehirde yaşanan sel felaketi sonrasında veremedikleri şebeke suyunun bugün itibarıyla tekrar içme suyu değerlerine yükseldiğini belirterek, "22 Mart Dünya Su Günü'nde şehrimize tekrardan kaliteli içme suyunu temin etmenin mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz" ifadesini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-03-22 17:20:42



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