Otomobilin çarptığı anne öldü, 7 yaşındaki oğlu yaralı

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Eiman Al Sayyah (33) ile oğlu Emir Al Sayyah'a (7), otomobil çarptı. Kazada anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

Kaza, Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gittiği ileri sürülen Suriye uyruklu Eiman Al Sayyah ile oğlu Emir Al Sayyah'a, V. M.'ın kullandığı 63 AEJ 367 plakalı otomobil çarptı. Kazada anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı. Çocuk, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü V.M. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-05-10 15:30:03



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