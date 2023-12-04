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        Şanlıurfa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:46
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        Şanlıurfa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde erkek cesedi bulundu.

        Kırsal Oğlakçı Mahallesi yakınlarındaki yol kenarında hareketsiz bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yapılan incelemede, henüz kimliği tespit edilemeyen cesedin erkeğe ait olduğu belirlendi.

        Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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