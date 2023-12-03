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        Şanlıurfa'da engelliler düzenlenen gecede gönüllerince eğlendi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gece düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 23:32 Güncelleme: 03.12.2023 - 23:39
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        Şanlıurfa'da engelliler düzenlenen gecede gönüllerince eğlendi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gece düzenlendi.

        Siverek Belediyesince tarihi Paşa Konağı'nda düzenlenen programda, sıra gecesi ekibince çeşitli türküler seslendirilirken davetlilere çiğ köfte ikram edildi.

        Türküler eşliğinde halay çeken engelliler gönüllerince eğlendi.

        Geceye katılan Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, her sağlıklı bireyin engelli adayı olduğunu söyledi.,

        Son 20 yılda engellilere yönelik çok sayıda düzenlemenin yapıldığını belirten Çakmak, yerel yönetim olarak engellilerin yaşamının kolaylaştırılması amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.

        Siverek Engellileri Kalkındırma Derneği Başkan Yardımcısı Fatime Özkan, "Şu an dernek çatısı altında olmamın sebebi benim gibi engelli olan arkadaşlarıma yardımcı olabilmektir. Belki de yıllarca sadece dört duvar arasında kalan engellilerin yaşamlarına dokunmak istiyorum. Kaderine terk edilen varsa yardımcı olmak istiyoruz." dedi.

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        Galeri

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