TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da konuştu:

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti iktidara gelmeden önce 5 bin 777 olan engelli istihdamının 12 kattan fazla artırılarak 68 bine çıkarıldığını söyledi.

Bozdağ, Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi tarafından düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, kente yeni yatırımlar kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti iktidarı döneminde yapılan devasa yatırımlara değinen Bozdağ, hizmet ve eserler üreten bir iktidar olduklarını ifade etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle AK Parti iktidarının engellilere yönelik hizmetlerine değinen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Kurumlar kuramayan teknoloji üretemeyen bir Türkiye'den, ana ve babaları çaresiz bırakan bir Türkiye'den, bugün her engellinin elinden tutan bir Türkiye'ye geldik. İnşallah bundan sonra da engelli kardeşlerimize yardım etmeye devam edeceğiz. 2002 yılında koskoca Türkiye'de 5 bin 777 engelli istihdamı varken konuşuyorlar şimdi engellilere ne yaptınız diye. Bizden önce engellilere devletin her kapısı kapanmış iktidarlar ve uygulamaları var. Kaynak üretemeyen beceriksiz yönetimler var. Şimdi her imkanı sunan bir Türkiye var 68 binden fazla engelli kardeşimize istihdam sağlamışız. Bizden önce olan 5 bin 777 nere, 68 bin nere. 12 kattan fazla istihdamda artış sağlamışız. Allah'ın izniyle yeni dönemde daha fazla artışı da beraber sağlayacağız."

Bozdağ, devletin merhamet, şefkat ve sosyal destek anlayışını en güzel şekilde göstermeye devam ettiklerini dile getirdi.

Engellilere her alanda pozitif ayrımcılıkların sağlandığını vurgulayan Bozdağ, AK Parti iktidarının engellilerin lehine olacak düzenleme ve yenilikleri gelecek dönemde de yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Beydilli ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de açılış töreninde birer konuşma yaptı.