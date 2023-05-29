Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Sultantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsa Fırat'ın kullandığı 06 DPM 599 plakalı otomobil ile 63 PS 329 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Devrilen ticari araçtaki 5 kişi, yola savurularak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-05-29 13:51:27



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