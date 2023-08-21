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        Şanlıurfa'da hafif ticari araç, traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 23:12
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        Şanlıurfa'da hafif ticari araç, traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde traktörün römorkuna arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Birecik Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Başak yönetimindeki 80 ACN 244 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Fethi Gündüz´ün kullandığı 72 DP 443 plakalı traktörün römorka arkada çarptı. Kazada ön bölümü hurdaya dönen hafif ticari aracın Abdullah Başak ile araçta bulunan Saliha Başak (37), Fethi Gündüz ve Halide Gündüz, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan 4 yaralı, sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Saliha Başak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-08-21 23:11:50

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