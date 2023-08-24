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        Ahırda zincirli işkence iddiasında, baba, amca ve ağabeye gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 21:47 Güncelleme: 24.08.2023 - 21:48
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        Ahırda zincirli işkence iddiasında, baba, amca ve ağabeye gözaltı (2)
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        BABA VE AMCA TUTUKLANDI

        Şanlıurfa'da ahırda zincire vurulup işkence edilen Mahmut Ş.´nin gözaltına alınan babası İzzet, amcası Mahmut ve ağabeyi Ali Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ağabey Ali Ş. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, baba İzzet ile amca Mahmut Ş., tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-08-24 21:46:10

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