Ahırda zincirli işkence iddiasında, baba, amca ve ağabeye gözaltı (2)
BABA VE AMCA TUTUKLANDI
Şanlıurfa'da ahırda zincire vurulup işkence edilen Mahmut Ş.´nin gözaltına alınan babası İzzet, amcası Mahmut ve ağabeyi Ali Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ağabey Ali Ş. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, baba İzzet ile amca Mahmut Ş., tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-08-24 21:46:10