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        Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK: 0-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 00:00 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:01
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        Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK: 0-0
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        Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -

        STAT: Şanlıurfa GAP

        HAKEMLER: Burak Olcar, Muhammet Ali Doğan, Egemen Savran

        ŞANLIURFASPOR: Aydın Pape Alioune, Abdullah Aydın, Cumali, Thill (Dk. 66 Adem Kabak), Barış Ekinciler (Dk. 86 Muhammed Arslantaş), Seyit, Mehmet Yiğit, Mert (Dk. 66 Rogers), Barış Gök, Ardaiz(Dk. 86 Al Hassan)

        ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktuğ Mustafa Akbaş, Yakup (Dk. 57 Fırat Şaşı), Hasan, Sefa (Dk. 89 Muhammed Emin Yavaş),  Eren (Dk. 76 Özgür Sert), Rosheuvel (Dk. 89 Mustafa Gürkan), Mustafa Yumlu, Estrela, Orhan, Celal

        SARI KARTLAR: Abdullah Aydın (Şanlıurfaspor)Mehmet Göktuğ, (Erzurumspor FK)

        1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 00 berabere kaldı.

        DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-09-03 23:59:55

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