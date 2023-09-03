Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK: 0-0
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Burak Olcar, Muhammet Ali Doğan, Egemen Savran
ŞANLIURFASPOR: Aydın Pape Alioune, Abdullah Aydın, Cumali, Thill (Dk. 66 Adem Kabak), Barış Ekinciler (Dk. 86 Muhammed Arslantaş), Seyit, Mehmet Yiğit, Mert (Dk. 66 Rogers), Barış Gök, Ardaiz(Dk. 86 Al Hassan)
ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktuğ Mustafa Akbaş, Yakup (Dk. 57 Fırat Şaşı), Hasan, Sefa (Dk. 89 Muhammed Emin Yavaş), Eren (Dk. 76 Özgür Sert), Rosheuvel (Dk. 89 Mustafa Gürkan), Mustafa Yumlu, Estrela, Orhan, Celal
SARI KARTLAR: Abdullah Aydın (Şanlıurfaspor)Mehmet Göktuğ, (Erzurumspor FK)
1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 00 berabere kaldı.
DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2023-09-03 23:59:55