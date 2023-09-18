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        Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        ŞANLIURFA´nınViranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Rahime Çelik (23) öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:10
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        Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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        ŞANLIURFA´nınViranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Rahime Çelik (23) öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Viranşehir'e bağlı Eyüp Nebi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezine ilerleyen Eyüp Çelik´in kullandığı 34 BG 2675 plakalı otomobil kavşakta Ahmet Halit A. yönetimindeki 34 GEU 151 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç yol kenarına savrularak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Rahime Çelik, Eyüp Çelik, Kerem Çelik, Şehriban Çelik, Berat Demirtaş ve  Süleyman Solak yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Viranşehir Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Rahime Çelik, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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