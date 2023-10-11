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        Birecik´te silahlı saldırı: 1 ölü

        ŞANLIURFA'nınBirecik ilçesinde sokakta uğradığı silahlı saldırıda başından yaralanan Ali Bozdağ (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 19:20 Güncelleme: 11.10.2023 - 19:25
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        Birecik´te silahlı saldırı: 1 ölü
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        ŞANLIURFA'nınBirecik ilçesinde sokakta uğradığı silahlı saldırıda başından yaralanan Ali Bozdağ (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay akşam saatlerinde kırsal Cesat Mahallesi´ndeki hayvan pazarında meydana geldi. Ali Bozdağ, sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından yaralanan Ali Bozdağ´a ilk müdahalede bulundu. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Bozdağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, Bozdağ'ın ölümüne neden olan kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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