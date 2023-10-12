Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede
ŞANLIURFAmerkezli8 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
ŞANLIURFAmerkezli8 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik Şanlıurfa'nın yanı sıra Adana, Antalya, Bursa, Batman, Gaziantep, Mardin ve Osmaniye'de, jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, bu sabah jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.