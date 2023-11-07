Şanlıurfa´da 'bungalov' dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı
ŞANLIURFA´dasosyal medya üzerinde canlı yayın yaparak, bungalov ev ve son model cep telefonu çekilişi vaadiyle, 72 kişiyi 830 bin lira dolandıran 7 şüpheli yakalandı.
ŞANLIURFA´dasosyal medya üzerinde canlı yayın yaparak, bungalov ev ve son model cep telefonu çekilişi vaadiyle, 72 kişiyi 830 bin lira dolandıran 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sosyal medya üzerinde canlı yayında çekiliş yapanları takip altına aldı. Polisin 3 aylık takibi sonucunda bungalov ev ve son model cep telefon çekilişi vaadiyle 72 kişiyi 830 bin lira dolandıran 7 şüpheli tespit edildi. Çalışmasını tamamlayan polis, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ismi açıklanmayan 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin son 1 yıl içerisindeki 4 bin 58 banka hesap hareketinde ise yaklaşık 80 milyon lira para trafiği olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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