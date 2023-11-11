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        Şanlıurfa´da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama

        ŞANLIURFA´datelefonla aradıkları kişileri, kendilerini savcı, polis, asker veya banka personeli olarak tanıtıp dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:00
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        Şanlıurfa´da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama
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        ŞANLIURFA´datelefonla aradıkları kişileri, kendilerini savcı, polis, asker veya banka personeli olarak tanıtıp dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından kendilerini savcı, polis, asker veya banka personeli olarak tanıtıp Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, İstanbul illerinde dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilerin adreslerini belirledi. Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler şüphelilerin adreslerine özel hareket polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 telefon, 24 sim kart, dijital materyaller, 148 uyuşturucu hap ile 28 bin 400 lira ve 500 dolar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18´i tutuklandı, 6'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

        2023-11-11 12:52:36

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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