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        Şırnak'taki yangında yaralanan 15 yaşındaki Umut da kurtarılamadı

        ŞIRNAK'tabir binanın kazan dairesinde çıkan yangında yaralanan çocuklardan Umut Küden (15) de kurtarılamadı. Yangında ölü sayısı 2´ye çıkarken, 2 yaralanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:15
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        Şırnak'taki yangında yaralanan 15 yaşındaki Umut da kurtarılamadı
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        ŞIRNAK'tabir binanın kazan dairesinde çıkan yangında yaralanan çocuklardan Umut Küden (15) de kurtarılamadı. Yangında ölü sayısı 2´ye çıkarken, 2 yaralanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde 12 Kasım'da bir binanın kazan dairesinde, yanıcı maddenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangında yaralanan 4 çocuk, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralı çocuklardan H.T. (14) kurtarılamadı. Yaralanan ve ilk müdahalesi yapılan Umut Küden (15), E.U. (14) ve K.Y. (12) ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık ünitesinde tedaviye alınan çocuklardan Umut Küden de bu sabah hayatını kaybetti.

        Küden'in cenazesi, otopsi sonrası yakınları tarafından defnedilmek üzere Şırnak'a götürüldü.

        Diğer 2 çocuğun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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