İş insanı Mustafa Alkan, Eyyübiye Belediye Başkanlığına aday adayı oldu İş insanı Mustafa Alkan, Şanlıurfa´nın Eyyübiye Belediye Başkanlığı için AK Parti´den aday adayı oldu. Alkan, ilçenin sorunlarına çözüm bulmak, hizmet kalitesini artırmak, vatandaşların talep ve beklentilerini karşılamak için çalışacağını söyledi.

İş insanı Mustafa Alkan, Şanlıurfa´nın Eyyübiye Belediye Başkanlığı için AK Parti´den aday adayı oldu. Alkan, ilçenin sorunlarına çözüm bulmak, hizmet kalitesini artırmak, vatandaşların talep ve beklentilerini karşılamak için çalışacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın ülkeyi büyük ve güçlü bir lider olarak yönettiğini, milletin iradesine saygı duyduğunu ve demokrasiyi güçlendirdiğini vurgulayan Alkan, aday adaylığına ilişkin açıklamasında Eyyübiye´nin potansiyelini ortaya çıkarmak, ilçeyi daha yaşanabilir, daha modern ve daha refah bir yer haline getirmek için projelerini hayata geçirmek istediğini belirtti. Alkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın vizyonu ve liderliği doğrultusunda Eyyübiye´ye hizmet etmekten onur duyacağını da sözlerine ekleyerek destek talep etti ve "Eyyübiye´yi birlikte yönetelim, birlikte güzelleştirelim" dedi.

Mustafa Alkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Eyyübiye´ye verdiği önemi, ilçeye yaptığı yatırımları ve projeleri takdir ettiğini, ilçenin gelişmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın öncülüğünde çalışacağını söyledi.

DHA-Politika - Türkiye-Şanlıurfa - DHA

2023-12-11 13:23:13