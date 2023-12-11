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        İş insanı Mustafa Alkan, Eyyübiye Belediye Başkanlığına aday adayı oldu 

        İş insanı Mustafa Alkan, Şanlıurfa´nın Eyyübiye Belediye Başkanlığı için AK Parti´den aday adayı oldu. Alkan, ilçenin sorunlarına çözüm bulmak, hizmet kalitesini artırmak, vatandaşların talep ve beklentilerini karşılamak için çalışacağını söyledi.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:28
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        İş insanı Mustafa Alkan, Eyyübiye Belediye Başkanlığına aday adayı oldu 
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        İş insanı Mustafa Alkan, Şanlıurfa´nın Eyyübiye Belediye Başkanlığı için AK Parti´den aday adayı oldu. Alkan, ilçenin sorunlarına çözüm bulmak, hizmet kalitesini artırmak, vatandaşların talep ve beklentilerini karşılamak için çalışacağını söyledi.  

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın ülkeyi büyük ve güçlü bir lider olarak yönettiğini, milletin iradesine saygı duyduğunu ve demokrasiyi güçlendirdiğini vurgulayan Alkan, aday adaylığına ilişkin açıklamasında Eyyübiye´nin potansiyelini ortaya çıkarmak, ilçeyi daha yaşanabilir, daha modern ve daha refah bir yer haline getirmek için projelerini hayata geçirmek istediğini belirtti. Alkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın vizyonu ve liderliği doğrultusunda Eyyübiye´ye hizmet etmekten onur duyacağını da sözlerine ekleyerek destek talep etti ve "Eyyübiye´yi birlikte yönetelim, birlikte güzelleştirelim" dedi. 

        Mustafa Alkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Eyyübiye´ye verdiği önemi, ilçeye yaptığı yatırımları ve projeleri takdir ettiğini, ilçenin gelişmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın öncülüğünde çalışacağını söyledi. 

        DHA-Politika - Türkiye-Şanlıurfa - DHA

        2023-12-11 13:23:13

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