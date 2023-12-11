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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:20 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:20
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada T.Y, M.Y, F.Y. ile A.Y. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan T.Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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