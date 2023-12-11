Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada T.Y, M.Y, F.Y. ile A.Y. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan T.Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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