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        Şanlıurfa´da yol ortasındaki kavga kamerada

        ŞANLIURFA´da yeni yılın ilk saatlerinde yol ortasında durdurdukları otomobilden inenler, tekme- tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:00
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        Şanlıurfa´da yol ortasındaki kavga kamerada
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        ŞANLIURFA´da yeni yılın ilk saatlerinde yol ortasında durdurdukları otomobilden inenler, tekme- tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, dün gece saatlerinde Abide kavşağında meydana geldi. Aynı otomobilde bulunanlar, henüz bilinmeyen nedenle yol ortasında durdurdukları araçtan inerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme- tokat kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Tarafların polise şikayetçi olmadığı olayda, kavga edenlerden biri otomobille, diğerleri yaya olarak bölgeden uzaklaştı. 

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK

        2024-01-01 11:54:49

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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