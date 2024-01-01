Şanlıurfa´da yol ortasındaki kavga kamerada
ŞANLIURFA´da yeni yılın ilk saatlerinde yol ortasında durdurdukları otomobilden inenler, tekme- tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ŞANLIURFA´da yeni yılın ilk saatlerinde yol ortasında durdurdukları otomobilden inenler, tekme- tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün gece saatlerinde Abide kavşağında meydana geldi. Aynı otomobilde bulunanlar, henüz bilinmeyen nedenle yol ortasında durdurdukları araçtan inerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme- tokat kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Tarafların polise şikayetçi olmadığı olayda, kavga edenlerden biri otomobille, diğerleri yaya olarak bölgeden uzaklaştı.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK
2024-01-01 11:54:49
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