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        Şanlıurfa'da aranan 81 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 81 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 19:43 Güncelleme: 31.12.2023 - 19:43
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        Şanlıurfa'da aranan 81 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 81 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu yerlerde denetim gerçekleştirildi.

        Ekiplerce, 46 bin 457 şahıs sorgulandı, 17 bin 571 araç, 163 motosiklet ve 111 umumuma açık işyeri kontrol edildi.

        Denetimlerde, 81 aranan şüpheli yakalandı, yoklama kaçağı 81 şüpheliye işlem yapıldı. 20 ruhsatsız tabanca, 20 şarjör, 53 fişek, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve çeşitli elektronik sigara, tütün mamulleri ele geçirildi.

        Kimliksiz olduğu belirlenen Suriye uyruklu 14 kişi, Harran Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Yapılan araç kontrollerinde ise 4 milyon 111 bin 847 lira trafik cezası uygulandı, 31 araç trafikten men edildi, 1 sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi, 1 sürücü belgesi geçici olarak alındı, 3 çalıntı araç yakalandı ve 7 motosiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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