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        Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 02:17 Güncelleme: 01.01.2024 - 02:24
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        Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        H.Y. yönetimindeki 16 AZB 814 plakalı otomobil, Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü Bulvarı'nda önce A.M. kontrolündeki 33 ALK 910 plakalı hafif ticari araca, ardından yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun demir tabela direğine çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan A.F.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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