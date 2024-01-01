Şanlıurfa'da aranan 32 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde aranan 32 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu alışveriş merkezleri, otogar, havaalanı ile büyük caddelerde uygulama gerçekleştirdi.

Ekiplerce, 26 bin 466 kişi sorgulandı, 8 bin 664 araç, 84 motosiklet kontrol edildi ve umuma açık 78 iş yeri denetlendi.

Uygulamalarda, aranan 32 şüpheli yakalandı, 2 kurusıkı tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör, 94 fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 8 kartuş, 100 elektronik sigara, 90 gümrük kaçağı sigara, 2 cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan araç kontrollerinde, 1 milyon 714 bin 470 lira trafik cezası uygulandı, 15 araç trafikten men edildi.