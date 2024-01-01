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        Şanlıurfa'da aranan 32 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde aranan 32 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 10:16 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:35
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        Şanlıurfa'da aranan 32 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde aranan 32 şüpheli yakalandı.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu alışveriş merkezleri, otogar, havaalanı ile büyük caddelerde uygulama gerçekleştirdi.

        Ekiplerce, 26 bin 466 kişi sorgulandı, 8 bin 664 araç, 84 motosiklet kontrol edildi ve umuma açık 78 iş yeri denetlendi.

        Uygulamalarda, aranan 32 şüpheli yakalandı, 2 kurusıkı tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör, 94 fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 8 kartuş, 100 elektronik sigara, 90 gümrük kaçağı sigara, 2 cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Yapılan araç kontrollerinde, 1 milyon 714 bin 470 lira trafik cezası uygulandı, 15 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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