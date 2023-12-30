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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıda bir çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir iş yerinin önünde oturanlara, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir çocuk öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 23:01 Güncelleme: 30.12.2023 - 23:04
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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıda bir çocuk öldü
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir iş yerinin önünde oturanlara, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir çocuk öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Hayati Harrani Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde oturanlara, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle rastgele ateş edildi.

        Saldırıda V.Ç. (26), İ.C.Ö. (15), İ.T. (16), S.G. (20) ve Yusuf A. (14) yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf A. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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