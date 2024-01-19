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        Şanlıurfa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Dilan Gümüştaş (10) öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 00:34 Güncelleme: 19.01.2024 - 00:35
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        Şanlıurfa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Dilan Gümüştaş (10) öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Çevre yolunda meydana geldi. Gürsel Akaray yönetimindeki 34 AAU 001 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 33 BFU 39 TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Meryem Fatma Gümüştaş (16), Beyza Nur Gümüştaş (13), Remziye Gümüştaş (42) ve Gamze Dilan Gümüştaş (10) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Gamze Dilan Gümüştaş, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatî tehlikesi bulunan Meryem Fatma Gümüştaş ve Beyza Nur Gümüştaş ise Şanlıurfa'ya sevk edildi. Polis, kazaya ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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