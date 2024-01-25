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        Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü

        ŞANLIURFA'daelektrik akımına kapılan inşaat işçisi Mahsun Kurt (26), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:50
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        Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
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        ŞANLIURFA'daelektrik akımına kapılan inşaat işçisi Mahsun Kurt (26), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesi Yaban Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta sıvacılık yapan Mahsun Kurt, açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Kurt, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurt, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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