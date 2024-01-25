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        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:00
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        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun 71'inci kilometresinde F.Y. yönetimindeki 34 FG 6793 plakalı otomobil, S.S. idaresindeki 33 AFJ 056 plakalı tır ve C.T'nin kullandığı 34 VJL 89 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan B.T, A.T. ve K.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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