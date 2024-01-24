Şanlıurfa'da akıma kapılan işçi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Kırsal Yaban Mahallesi'nde bir binada tesisat işi yapan Mahsun Kurt (30), elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Kurt, çevredekilerce çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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