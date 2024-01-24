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        Şanlıurfa'da akıma kapılan işçi öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 20:50 Güncelleme: 24.01.2024 - 20:50
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        Şanlıurfa'da akıma kapılan işçi öldü
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kırsal Yaban Mahallesi'nde bir binada tesisat işi yapan Mahsun Kurt (30), elektrik akımına kapıldı.

        Ağır yaralanan Kurt, çevredekilerce çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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