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        Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

        ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:48 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:50
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        Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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        ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 4 adrese şafak vakti baskın yapan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

         

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK

        2024-01-31 11:47:37

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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