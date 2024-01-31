Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 4 adrese şafak vakti baskın yapan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK
2024-01-31 11:47:37
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